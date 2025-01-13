Фото
2

В матче Осаки и Гарсия на Australian Open система электронного судейства пропустила аут

В матче Наоми Осаки и Каролин Гарсия в одном из розыгрышей ошибся Hawk Eye Live.

В решающем сете автоматическая система определения аутов не сработала после удара француженки.

Опубликовала: Любовь Энина
logoКаролин Гарсия
logoНаоми Осака
logoAustralian Open
logoWTA
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Джокович о 19-летнем Басаваредди, выигравшем у него сет: «Он хороший парень, еще подросток»
14 минут назад
Осака впервые после декрета прошла круг на Australian Open
58 минут назад
Australian Open. Джокович, Алькарас, Синнер, Пол вышли во 2-й круг, Циципас, Котов, Сафиуллин, Кириос выбыли
206сегодня, 13:28
Australian Open. Павлюченкова, Потапова, Шнайдер, Самсонова, Швентек, Гауфф, Осака вышли во 2-й круг, Полина Кудереметова выбыла
44сегодня, 13:23
Алькарас о подаче на AO: «Есть небольшие проблемы. Когда что-то меняешь, трудно при этом чувствовать себя естественно»
сегодня, 13:12
Какая мечта Новака Джоковича исполнилась в прошлом году?
сегодня, 13:00Спецпроект
Ник Кириос: «Не могу представить, что еще раз сыграю на Australian Open в одиночке»
7сегодня, 12:50
Циньвэнь Чжэн снялась в рекламе спортивных топов
6сегодня, 12:21Фото
Джокович о первом матче под руководством Маррея: «В середине игры он мне очень помог советом»
11сегодня, 11:40
Джокович восьмой раз в карьере проиграл первый сет на ТБШ, но вышел во второй круг Australian Open
11сегодня, 11:19
Ко всем новостям
Последние новости
Сетка Australian Open-2025
1вчера, 20:15
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября 2024, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября 2024, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября 2024, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября 2024, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября 2024, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября 2024, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября 2024, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября 2024, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
51 сентября 2024, 19:20
Рекомендуем