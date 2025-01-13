В матче Осаки и Гарсия на Australian Open система электронного судейства пропустила аут
В матче Наоми Осаки и Каролин Гарсия в одном из розыгрышей ошибся Hawk Eye Live.
Опубликовала: Любовь Энина
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