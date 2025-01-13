Осака впервые после декрета прошла круг на Australian Open
Наоми Осака вышла во второй круг Australian Open.
Она обыграла Каролин Гарсия – 6:3, 3:6, 6:3.
Для Осаки это первая победа в Мельбурне после рождения дочери. В 2024-м двукратная чемпионка турнира проиграла Гарсия в первом круге – 4:6, 6:7(2).
Осака вернулась в тур в прошлом январе. После декрета у нее по одному выигранному матчу на каждом «Большом шлеме».
Теперь она поборется с Каролиной Муховой, которой проиграла во втором круге US Open-2024. Общий счет в личных встречах – 2:2.
Опубликовала: Любовь Энина
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