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Димитров снялся с Australian Open по ходу матча первого круга

Григор Димитров не доиграл первый круг Australian Open.

Димитров снялся с матча против Франческо Пассаро при счете 5:7, 1:2. Его беспокоила травма паха.

Дальше Пассаро, попавший в сетку как лаки-лузер, сыграет с Давидом Гоффеном или Бенжаменом Бонзи.

А Димитров снялся по ходу матча с трех последних «Больших шлемов».

Опубликовал: Кирилл Куценко
logoATP
logoФранческо Пассаро
logoAustralian Open
травмы
logoГригор Димитров
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