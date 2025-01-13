Димитров снялся с Australian Open по ходу матча первого круга

Григор Димитров не доиграл первый круг Australian Open.

Димитров снялся с матча против Франческо Пассаро при счете 5:7, 1:2. Его беспокоила травма паха.

Дальше Пассаро, попавший в сетку как лаки-лузер, сыграет с Давидом Гоффеном или Бенжаменом Бонзи.

А Димитров снялся по ходу матча с трех последних «Больших шлемов».