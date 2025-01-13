Димитров снялся с Australian Open по ходу матча первого круга
Григор Димитров не доиграл первый круг Australian Open.
Димитров снялся с матча против Франческо Пассаро при счете 5:7, 1:2. Его беспокоила травма паха.
Дальше Пассаро, попавший в сетку как лаки-лузер, сыграет с Давидом Гоффеном или Бенжаменом Бонзи.
А Димитров снялся по ходу матча с трех последних «Больших шлемов».
Опубликовал: Кирилл Куценко
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