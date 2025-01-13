Алькарас одержал первую победу в сезоне
Карлос Алькарас прошел первый круг на Australian Open.
Он победил Александра Шевченко – 6:1, 7:5, 6:1. Во второй партии испанец отыграл подачу на сет.
Алькарас никогда не проигрывал в первом круге Australian Open. Его лучший результат – четвертьфинал прошлого года. Это единственный «Большой шлем», который он не выигрывал.
Дальше испанец сыграет с Йошихито Нишиокой.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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