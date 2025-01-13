Джокович сравнялся с Федерером по количеству матчей на «Больших шлемах»
Новак Джокович играет с Нишешем Басаваредди в первом круге Australian Open.
Серб проводит 429-й матч на турнире «Большого шлема». По этому показателю он сравнялся с рекордсменом Открытой эры Роджером Федерером.
На счету Федерера 369 побед (при 60 поражениях), а на счету Джоковича – 379 (при 51 поражении).
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @OptaAce
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