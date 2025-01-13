Янник Синнер: «У меня был потрясающий прошлый год, столько достижений. Но это не изменило меня как человека»
Он обыграл чилийца 7:6(2), 7:6(5), 6:1 и успешно начал защиту титула.
– Я очень рад вернуться. Большое спасибо, что пришли. Атмосфера была потрясающей. Сегодня был напряженный матч. Он невероятный игрок с огромным потенциалом. Доволен тем, как справился с трудностями в первых двух сетах. Рад выйти в следующий раунд.
– Так много детей хотят быть похожими на вас. Какой совет вы им дадите?
– Нужно немного удачи (улыбается). Должен сказать, мне повезло, что рядом в нужное время оказались нужные люди. Ты должен наслаждаться трудными моментами. Они всегда будут, просто старайся улыбаться. Я много работаю.
Семья и близкие люди всегда должны быть на первом месте. Такой у меня совет. Желаю каждому ребенку удачи.
– Вы пример не только для детей, но и вдохновляете многих игроков становиться лучше. Что мотивирует вас становиться лучшей версией себя?
– Я считаю, что успех никогда не должен менять нас как людей. У меня был потрясающий прошлый год, столько достижений. Но это не изменило меня. Есть много замечательных игроков, которые продолжают меня мотивировать. Хочу сказать, что у меня лучшая команда в мире. Я рад, что они у меня есть. Мы стараемся совершенствоваться, – сказал Синнер в интервью на корте.
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