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Янник Синнер: «У меня был потрясающий прошлый год, столько достижений. Но это не изменило меня как человека»

Янник Синнер высказался о победе над Николасом Харри на старте Australian Open.

Он обыграл чилийца 7:6(2), 7:6(5), 6:1 и успешно начал защиту титула.

– Я очень рад вернуться. Большое спасибо, что пришли. Атмосфера была потрясающей. Сегодня был напряженный матч. Он невероятный игрок с огромным потенциалом. Доволен тем, как справился с трудностями в первых двух сетах. Рад выйти в следующий раунд.

 – Так много детей хотят быть похожими на вас. Какой совет вы им дадите?

– Нужно немного удачи (улыбается). Должен сказать, мне повезло, что рядом в нужное время оказались нужные люди. Ты должен наслаждаться трудными моментами. Они всегда будут, просто старайся улыбаться. Я много работаю.

Семья и близкие люди всегда должны быть на первом месте. Такой у меня совет. Желаю каждому ребенку удачи.

– Вы пример не только для детей, но и вдохновляете многих игроков становиться лучше. Что мотивирует вас становиться лучшей версией себя? 

– Я считаю, что успех никогда не должен менять нас как людей. У меня был потрясающий прошлый год, столько достижений. Но это не изменило меня. Есть много замечательных игроков, которые продолжают меня мотивировать. Хочу сказать, что у меня лучшая команда в мире. Я рад, что они у меня есть. Мы стараемся совершенствоваться, – сказал Синнер в интервью на корте.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TheTennisLetter
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