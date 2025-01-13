Медведев о том, как отпразднует второй ТБШ: «Это будет не так легендарно, как «мертвая рыба»

Даниил Медведев рассказал, как отпразднует второй титул «Большого шлема».

После победы на US Open-2021 Медведев исполнил празднование «мертвая рыба» из игры FIFA.

«Я об этом думал, но у меня нет ничего заготовленного. Я бы сказал, что это приходит в моменте – в зависимости от того, как складывается турнир, как складывается матч.

Но точно могу сказать, что не будет ничего безумного. Это будет не так легендарно, как «мертвая рыба». Просто будут веселые движения, посвященные либо друзьям, либо семье, либо команде».