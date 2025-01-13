Самсонова обыграла Рахимову в первом круге Australian Open

Людмила Самсонова вышла во второй круг Australian Open.

Она обыграла Камиллу Рахимову в российском дерби – 6:2, 6:3.

Самсонова повторила лучшее достижение на Australian Open и четвертый раз прошла первый раунд.

В целом на турнирах «Большого шлема» ее лучший результат – четвертый круг.

Дальше 26-я ракетка мира сыграет с Ольгой Данилович.