Самсонова обыграла Рахимову в первом круге Australian Open
Людмила Самсонова вышла во второй круг Australian Open.
Она обыграла Камиллу Рахимову в российском дерби – 6:2, 6:3.
Самсонова повторила лучшее достижение на Australian Open и четвертый раз прошла первый раунд.
В целом на турнирах «Большого шлема» ее лучший результат – четвертый круг.
Дальше 26-я ракетка мира сыграет с Ольгой Данилович.
Опубликовал: Павел Ниткин
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