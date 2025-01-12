Гарсия об антидопинговых правилах: «Если у тебя простуда, то будешь болеть две недели, потому что нельзя ничего принимать»

Каролин Гарсия рассказала о сложности соблюдения антидопинговых правил.

«Тяжело, что, [помимо риска заражения], ты и так переживаешь о «часе в день», который указываешь и который нельзя пропустить (конкретный час с 5 утра до 11, в который могут прийти допинг-офицеры – Спортс’‘). Можно пропустить только два за 365 дней. А везде разница во времени и ты летаешь в разные стороны... Заканчиваешь матч в 11 вечера, проигрываешь – ты потерян, но вы все равно должен указать указать время на следующий день.

Ты проигрываешь, но должен быть в состоянии сказать: «На следующий день с 6 до 7 утра я нахожусь здесь, в отеле». Обо всем надо думать накануне вечером, если ты не участник турнира. А ты перестаешь им быть как только проигрываешь. Если пропустишь допинг-тест три раза, то дисквалифицируют на два года, даже если ты никогда не принимал допинг.

Когда снимаешь квартиру на Airbnb, не знаешь, что будет с дверным звонком. Во время нашего месячного пребывания в Барселоне в ноябре прошлого года мы поставили дверной звонок, потому что он звонил недостаточно громко и мы ничего не слышали. В день нашего приезда мы лежали в кровати в 10 вечера, но я вдруг встала и сказал: «А как же дверной звонок? Он меня напрягает». В итоге покупаешь еще один дверной звонок (улыбается).

Что насчет риска заражения? Проверенных производителей, которые производят препараты по антидопинговым правилам, очень мало. И их становится все меньше и меньше, нет большого выбора. Думаешь: «Что будет, если я приму парацетамол?» Разрешено очень маленькое количество препаратов. Если у тебя простуда, то будешь болеть две недели, потому что нельзя ничего принимать. Многие люди пользуются каплями от заложенности носа, но нам ими пользоваться нельзя.

Я сама указываю, где нахожусь. Каждый вечер я получаю напоминание на свой телефон. Это сайт и приложение. Сайт работает хорошо, приложение – средне. Препараты я принимаю одни и те же, проверенные, и ничего другого. Если есть сомнения, можно проверить, из чего они состоят. Еще помогает врач федерации. Но все зависит от тебя, и если что-то случится, то тебя и накажут. И отстранением, и испорченной репутацией. В тебе будут сомневаться».