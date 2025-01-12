Журова о Медведеве и Рублеве на обложке Esquire: «Теннис подает пример другим видам спорта, что россиян не стоит ущемлять»

Депутат Госдумы Светлана Журова объяснила, почему в теннисе не ущемляют права россиян.

«Медведев и Рублев на обложке Esquire Australia – это хорошая история, но это следствие условий Международной теннисной федерации, а не отношения Австралии к россиянам. Она диктует условия, которые выполняют теперь все турниры и страны. Если какой-то турнир не будет выполнять требования ATP и WTA и будет ущемлять россиян и не пускать их, то этот турнир сам получит санкции, как это уже было с «Уимблдоном». Поэтому издания в этих странах поддерживают тенденцию и все чаще делают своими героями российских спортсменов.

В теннисе действительно спорт вне политики. Теннис подает пример другим видам спорта, что россиян не стоит ущемлять в правах», – сказала олимпийская чемпионка в комментарии «ВсеПроСпорт».