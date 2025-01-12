Гарсия об антидопинге: «Благодаря соцсетям каждый думает, что может судить о чем-то, что на самом деле понимают лишь 0,5% людей»
Каролин Гарсия высказалась о допинговых скандалах Янника Синнера и Иги Швентек.
«В последних трех случаях складывается впечатление, что ко всем относятся по-разному. Это действительно негативный аспект теннисного антидопинга. Почему его наказали так, а ее – так... Со стороны это трудно понять и оценить. Но теперь благодаря соцсетям каждый думает, что может судить о чем-то, что на самом деле понимают лишь 0,5% людей. Никого не хватило на то, чтобы прочитать все 20 страниц дела. Они, возможно, принимали допинг, а может и нет, мы никогда этого не узнаем».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: lequipe.fr
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