Гарсия об антидопинге: «Благодаря соцсетям каждый думает, что может судить о чем-то, что на самом деле понимают лишь 0,5% людей»

Каролин Гарсия высказалась о допинговых скандалах Янника Синнера и Иги Швентек.

«В последних трех случаях складывается впечатление, что ко всем относятся по-разному. Это действительно негативный аспект теннисного антидопинга. Почему его наказали так, а ее – так... Со стороны это трудно понять и оценить. Но теперь благодаря соцсетям каждый думает, что может судить о чем-то, что на самом деле понимают лишь 0,5% людей. Никого не хватило на то, чтобы прочитать все 20 страниц дела. Они, возможно, принимали допинг, а может и нет, мы никогда этого не узнаем».