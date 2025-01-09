Гарсия о том, что второй год подряд сыграет с Осакой на старте Australian Open: «Год новый, сетка – та же🔥💣»

Каролин Гарсия отреагировала на то, что сыграет с Наоми Осакой в первом круге AO.

Год назад они встречались на этой же стадии в Мельбурне – победила Осака 6:4, 7:6(2). «Год новый, сетка – та же🔥💣. Наоми, это становится классикой😂», – твитнула француженка.