Гарсия о том, что второй год подряд сыграет с Осакой на старте Australian Open: «Год новый, сетка – та же🔥💣»
Каролин Гарсия отреагировала на то, что сыграет с Наоми Осакой в первом круге AO.
Год назад они встречались на этой же стадии в Мельбурне – победила Осака 6:4, 7:6(2).
«Год новый, сетка – та же🔥💣. Наоми, это становится классикой😂», – твитнула француженка.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @CaroGarcia
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