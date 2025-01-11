Карлос Алькарас: «Ходят споры об игроках, которые жалуются на календарь, а потом играют выставочные турниры. Но это несопоставимо»

Карлос Алькарас сравнил нагрузки на официальных и выставочных турнирах.

«Ходят споры об игроках, которые жалуются на календарь, а потом играют выставочные турниры.

Я всегда говорил, что это совершенно разные вещи. Тэйлор Фриц тоже сказал, что участвовать в девятидневном турнире с сильнейшими психологическими и физическими нагрузками – это совсем не то же самое, что участвовать в однодневном выставочном турнире и развлекать зрителей. Это несопоставимо.

Возможно, я откажусь от каких-то выставочных турниров, возможно, пропущу какие-то официальные турниры. Будет зависеть от моего физического состояния. Ясно, что я не хочу играть морально вымотанным, когда турнир превращается в пытку. Я хочу приезжать на турниры, хорошо себя чувствовать и получать удовольствие от тенниса».