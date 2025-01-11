Киз выиграла первый титул на харде за 3 года

Мэдисон Киз выиграла девятый титул в карьере и седьмой – категории WTA 500.

20-я ракетка мира Мэдисон Киз победила в финале в Аделаиде 7-ю ракетку Джессику Пегулу – 6:3,4:6, 6:1.

Это первый титул американки на харде за 3 года – последний раз она выигрывала турнир на харде также в Аделаиде в 2022-м.