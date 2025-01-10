Радукану в Австралии покусали муравьи. После она отказалась воспользоваться антисептическим спреем, опасаясь допингового загрязнения
После укусов британка отказалась воспользоваться антисептическим спреем, опасаясь загрязнения запрещенным веществом.
«Меня сильно покусали эти прыгающие муравьи. Поэтому вторую половину дня я потратила на поход к врачу, чтобы получить какую-то помощь, поскольку у меня началась небольшая аллергическая реакция. Но сейчас я в порядке. Наверное, у меня аллергия.
Рука и лодыжка воспалились и сильно опухли. Кто-то дал мне натуральный антисептический спрей, чтобы уменьшить последствия укусов. Я не захотела им пользоваться – так и осталась сидеть с опухшими лодыжкой и рукой. Я решила, что просто перетерплю, потому что не хочу рисковать.
Разумеется, нас это беспокоит. Мы все в одной лодке. Мы стараемся контролировать все, что можем. Если произойдет что-то, не зависящее от нас, будет очень сложно доказать, [что положительный тест – следствие загрязнения]».
В конце прошлого года у Радукану были проблемы со спиной. Из-за этого она снялась с турнира в Окленде.
«Как-то утром я разминалась, наклонилась, чтобы завязать шнурки, и почувствовала спазм в спине. У меня и раньше такое бывало. Обычно они проходили за несколько дней. Но этот беспокоил пару недель. Перед отъездом мне пришлось пропустить довольно много тренировок. Сейчас я хорошо себя чувствую и готова показывать максимум».
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