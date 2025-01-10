Радукану в Австралии покусали муравьи. После она отказалась воспользоваться антисептическим спреем, опасаясь допингового загрязнения

Эмму Радукану в четверг покусали австралийские прыгающие муравьи.

После укусов британка отказалась воспользоваться антисептическим спреем, опасаясь загрязнения запрещенным веществом.

«Меня сильно покусали эти прыгающие муравьи. Поэтому вторую половину дня я потратила на поход к врачу, чтобы получить какую-то помощь, поскольку у меня началась небольшая аллергическая реакция. Но сейчас я в порядке. Наверное, у меня аллергия.

Рука и лодыжка воспалились и сильно опухли. Кто-то дал мне натуральный антисептический спрей, чтобы уменьшить последствия укусов. Я не захотела им пользоваться – так и осталась сидеть с опухшими лодыжкой и рукой. Я решила, что просто перетерплю, потому что не хочу рисковать.

Разумеется, нас это беспокоит. Мы все в одной лодке. Мы стараемся контролировать все, что можем. Если произойдет что-то, не зависящее от нас, будет очень сложно доказать, [что положительный тест – следствие загрязнения]».

В конце прошлого года у Радукану были проблемы со спиной. Из-за этого она снялась с турнира в Окленде.

«Как-то утром я разминалась, наклонилась, чтобы завязать шнурки, и почувствовала спазм в спине. У меня и раньше такое бывало. Обычно они проходили за несколько дней. Но этот беспокоил пару недель. Перед отъездом мне пришлось пропустить довольно много тренировок. Сейчас я хорошо себя чувствую и готова показывать максимум».