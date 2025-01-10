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Медведев и Рууд появились на цифровых обложках австралийского Esquire

Даниил Медведев и Каспер Рууд появились на цифровых обложках австралийского Esquire.

Ранее журнал опубликовал обложку с фото Карлоса Алькараса.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: инстаграм Esquire Australia
logoДаниил Медведев
фото
logoКаспер Рууд
logoATP
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