Новак Джокович: «Алькарас хочет быть лучшим в истории. Я уважаю такой настрой, но, возможно, ему пока рано об этом думать»

Новака Джоковича спросили, сколько ТБШ выиграют Янник Синнер и Карлос Алькарас.

«Еще слишком рано прогнозировать. Говорят, мои рекорды никогда не побьют. Я в этом сомневаюсь. Карлос может стать следующим. Даже Янник. Если они будут заботиться о теле и делать все правильно, если они поставят в приоритет длительную карьеру и нацелятся на долгосрочную перспективу, то у них получится.

Карлос уже сделал то, чего никто за всю историю не делал в столь молодом возрасте. Так что все в его руках. Очень скоро он оформит [карьерный] Шлем. Он и сам сказал, что хочет творить историю. Он хочет быть лучшим в истории. Я уважаю такой настрой: «Мне есть что показать». Но, возможно, ему пока рано думать об истории».