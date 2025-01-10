Швентек о реакции тура на допинговое дело: «В раздевалке все замечательно. Меня очень поддерживают многие топ-игроки»

Ига Швентек благодарна теннисисткам за поддержку после допингового дела.

– На United Cup вы сказали, что побаивались реакции людей. Как у вас дела в раздевалке? Отношение к вам изменилось или все как обычно?

– Помимо того, что я не могла играть, больше всего я переживала из-за того, что скажут люди. Потому что я всегда старалась подавать хороший пример, быть порядочной, правильно себя вести.

И еще меня немного пугало, что ход дела от меня не зависел. А девочки замечательные. Я почувствовала поддержку уже на выставочном турнире в Абу-Даби. Большинство из них даже подходили ко мне сами, спрашивали: «Как этого избежать? Можно ли как-то быть осторожнее?»

Они переживают, что такое может произойти и с ними. Так что в раздевалке все замечательно. Меня очень поддерживают многие топ-игроки – я не буду называть имен. Я это очень ценю, потому что это помогло мне, когда я вернулась и не знала, как все будет.