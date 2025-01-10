Рублев, Зверев, Мартинес вошли в состав Консультативного совета игроков ATP на 2025-й
ATP опубликовала результаты выборов в Консультативный совет игроков на 2025-й.
В состав вошли следующие представители:
• от топ-50 – Александр Зверев, Андрей Рублев, Педро Мартинес, Маккензи Макдональд;
• от топ-100 – Душан Лайович, Камило Уго Карабелли;
• от парников – Андреа Вавассори, Мигель-Анхель Рейс-Варела;
• от тура в целом – Хауме Муньяр, Мэтью Эбден.
Представителей выбирали игроки.
Рублев, Мартинес, Карабелли, Вавассори и Муньяр – новички в составе.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: официальный сайт ATP
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