Швентек о триметазидине, обнаруженном в мелатонине: «Уровень загрязнения не нарушал польское фармацевтическое законодательство, но нарушал антидопинговые правила»

Ига Швентек ответила, поменялся ли ее подход к выбору добавок и лекарств.

В августе Швентек сдала положительный тест на триметазидин. Она доказала, что запрещенное вещество попало в ее организм через загрязненный мелатонин, и ее отстранили на месяц ввиду «отсутствия существенной вины или халатности» со стороны игрока.

– Вы называли себя «помешанной на контроле». Привело ли произошедшее к каким-то изменениям? Например, в том, как вы или тот, кто вам помогает, организуете прием препаратов? Планируете ли вы что-то поменять?

– Я уже поменяла. Но дело в том, что мелатонин, который я принимала, был лекарственным средством. Он изначально должен был быть чистым и проверенным более тщательно, чем другие добавки.

Я кое-что поменяла. Но тем не менее загрязненный мелатонин был лекарственным средством, и этой ситуации никак нельзя было избежать, потому что лекарства ты по умолчанию считаешь проверенными и чистыми.

Самое странное, что уровень загрязнения не нарушал польское фармацевтическое законодательство, но нарушал наши антидопинговые правила. И узнать о загрязнении было невозможно.

– Хочу уточнить. Когда вы говорите, что кое-что поменяли, вы имеете в виду то, что вы принимаете, или того, кто вам помогает?

– Нет, потому что я принимаю одни и те же добавки и лекарства уже много лет. Я знаю, что они хорошие, потому что это хорошие бренды, у них есть сертификаты и все такое.

Теперь у меня есть сертификаты на каждый номер партии. Когда заканчиваются препараты из одной партии, я оставляю немного на всякий случай. Не факт, что у меня был бы мелатонин для анализа. Если бы он закончился, например, на US Open, я бы просто выбросила коробку и тогда ничего бы не узнала. Теперь я все сохраняю, чтобы в случае чего быть наготове.

Швентек попалась на допинге – том же, что и Валиева. Но получила бан всего на месяц