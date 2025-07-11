Швентек о том, что Анисимова брала перерыв из-за ментальных проблем: «Любой, кто проходит через трудности и возвращается еще сильнее, заслуживает большого уважения»

Ига Швентек прокомментировала карьеру Аманды Анисимовой.

Напомним, в 2023-м американка взяла паузу в карьере и пропустила 8 месяцев, чтобы отдохнуть и улучшить моральное состояние.

Швентек и Анисимова встретятся в финале «Уимблдона»

– Я не следила за ее предыдущими матчами – только сегодня, потому что я играла после нее. Но я все равно не смотрела. Должно быть, она отлично играет. И перед «Уимблдоном» она провела замечательный турнир. Она знает, как играть на траве – у нее подходит стиль игры под это покрытие. Так что это будет для меня вызовом. Но я мало смотрела. Завтра я подготовлюсь тактически.

– Что вы думаете о ее пути – перерыве и возвращении?

– Любой, кто проходит через трудности и возвращается еще сильнее, заслуживает большого уважения. Конечно, Аманда – одна из тех теннисисток, которые продолжали идти вперед в сложных ситуациях. Я желаю ей всего наилучшего. Мы знаем друг друга с тех пор, как были юниорами, – поделилась Швентек на пресс-конференции.