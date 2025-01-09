Сафин о фаворитах Australian Open: «Алькарас и Синнер. Они оба молоды, амбициозны и заточены на победы»

Марат Сафин оценил перспективы Даниила Медведева на Australian Open.

– Даня, безусловно, выше всех по рейтингу среди соотечественников, у него больше опыта – он играл в финалах турниров «Большого шлема», выигрывал их, был первым в мире.

В его части сетки есть опасный соперник – Алексей Попырин. Это перспективный игрок, который может показать интересную и оснащенную игру. Сейчас Попырин работает с Ксавье Малиссом, и я уверена, что тот поможет ему раскрыться.

Матч может быть сложным, особенно учитывая, что Алексей играет дома, и трибуны будут его поддерживать. Это отличный шанс для Попырина проявить себя, но Медведев, скорее всего, победит на опыте.

– И все же, кто главный фаворит турнира?

– Я думаю, что Алькараc и Синнер. Они оба молоды, амбициозны и заточены на победы. У них есть внутреннее противостояние: кто выиграет больше титулов. Это настоящие победители по своей натуре, и они не признают авторитетов.

Конечно, у Медведева и Зверева тоже есть шансы, но играть с такими заряженными молодыми соперниками всегда сложнее. Я склоняюсь к тому, что Алькараc и Синнер будут главными претендентами на титул, хотя сюрпризы исключать нельзя, – цитирует Сафина телеграм-канал «Лучший теннисный подкаст».

Медведев – Рублев уже в 1/8, Джокович – Алькарас уже в 1/4, Мирра и Шнайдер в одной четверти. Итоги жеребьевки Australian Open