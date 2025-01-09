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Маррей о том, зачем стал тренером Джоковича: «Я здесь, чтобы лишить его шансов на еще одну победу в Австралии»

Энди Маррей рассказал, зачем приехал на Australian Open после завершения карьеры.

В межсезонье британец стал тренером Новака Джоковича.

«Да, я играл здесь много раз. К сожалению, никогда не добирался до титула – этот человек лично приложил к этому руку (показывает на Джоковича). Теперь я здесь, чтобы лишить его шансов на еще одну победу», – пошутил Маррей.

Напомним, Маррей четырежды проигрывал Джоковичу в финале Australian Open.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @eurosport
logoAustralian Open
logoЭнди Маррей
logoНовак Джокович
logoATP
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