Маррей о том, зачем стал тренером Джоковича: «Я здесь, чтобы лишить его шансов на еще одну победу в Австралии»

Энди Маррей рассказал, зачем приехал на Australian Open после завершения карьеры.

В межсезонье британец стал тренером Новака Джоковича.

«Да, я играл здесь много раз. К сожалению, никогда не добирался до титула – этот человек лично приложил к этому руку (показывает на Джоковича) . Теперь я здесь, чтобы лишить его шансов на еще одну победу», – пошутил Маррей.

Напомним, Маррей четырежды проигрывал Джоковичу в финале Australian Open.