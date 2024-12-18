Островский о приходе Маррея в команду Джоковича: «Пока это скорее похоже на пиар-ход, нежели на реальный тандем»

Теннисный агент не уверен в эффективности работы Новака Джоковича с Энди Марреем.

– В 2024 году зачехлил ракетку другой знаменитый ветеран – Энди Маррей. Недавно стало известно, что британец будет работать с Джоковичем в межсезонье и до конца Australian Open. Что, на ваш взгляд, даст взаимодействие с Энди Новаку прежде всего?

– Думаю, что пока это скорее похоже на пиар-ход, нежели на реальный тандем. Естественно, с точки зрения пиар-истории это очень интересно для всей теннисной общественности – например, посмотреть, как будет вести себя в боксе Джоковича Маррей.

Насколько это будет действительно эффективно? Не могу сказать. Многое будет зависеть от того, в каком физическом состоянии Новак подойдет к австралийскому ТБШ. Мы все прекрасно знаем, что если у серба есть мотивация, то даже в 37 лет он может побеждать молодых оппонентов. И даже юным противникам порой трудно конкурировать с Джоковичем! Финал ОИ-2024 показал, что если Новак чего-то хочет, то он этого добивается. С другой стороны, моложе Джокович точно не стал. Время обмануть очень сложно. Считаю, что в 2025 году Новак доминировать в туре точно не сможет.

– Доминировать не сможет, но один «Шлем» зацепит?

– Мне кажется, что один мэйджор Джокович все-таки возьмет. Исторически Australian Open является любимым ТБШ Новака. Скорее всего, свой лучший результат на «Шлемах» в следующем сезоне серб покажет именно в Мельбурне, – сказал Александр Островский в интервью «Чемпионату».