Рублев на старте Australian Open сыграет с Фонсекой, выигравшим 13 матчей подряд
На Australian Open квалифаеров распределили по сетке мужского турнира.
Чемпион молодежного итогового Жоао Фонсека попал на Андрея Рублева. Бразилец выиграл 13 матчей подряд.
Павел Котов в первом круге сыграет с Жайме Фариа.
Борне Чоричу из квалификации достался Кристиан Гарин, а Якубу Меньшику – Николоз Басилашвили.
Полностью сетка здесь.
Медведев – Рублев уже в 1/8, Джокович – Алькарас уже в 1/4, Мирра и Шнайдер в одной четверти. Итоги жеребьевки Australian Open
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @josemorgado
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