180-я ракетка мира Ясика стал чемпионом Australian Open 1 Point Slam. Матчи состояли из одного розыгрыша

Омар Ясика выиграл экспериментальный выставочный турнир перед Australian Open.

В турнире Australian Open 1 Point Slam принимали участие 32 игрока – 16 любителей из местных клубов (по восемь мужчин и женщин) и 16 профессионалов.

Правила были следующие:

Подающие и принимающие определялись подбросом монеты в начале каждого матча.

Любители получали две подачи, а профессионалы – одну.

Победа в розыгрыше означала победу в матче, проигравший выбывал.

Всего было 5 раундов и 31 матч;

Победитель получил 60 тысяч долларов.

В финале 180-я ракетка мира Ясика обыграл №163 WTA Присциллу Хон.