180-я ракетка мира Ясика стал чемпионом Australian Open 1 Point Slam. Матчи состояли из одного розыгрыша
Омар Ясика выиграл экспериментальный выставочный турнир перед Australian Open.
В турнире Australian Open 1 Point Slam принимали участие 32 игрока – 16 любителей из местных клубов (по восемь мужчин и женщин) и 16 профессионалов.
Правила были следующие:
Подающие и принимающие определялись подбросом монеты в начале каждого матча.
Любители получали две подачи, а профессионалы – одну.
Победа в розыгрыше означала победу в матче, проигравший выбывал.
Всего было 5 раундов и 31 матч;
Победитель получил 60 тысяч долларов.
В финале 180-я ракетка мира Ясика обыграл №163 WTA Присциллу Хон.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @AustralianOpen
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем