Медведев прилетел на Australian Open

Пятая ракетка мира Даниил Медведев прилетел в Мельбурн на Australian Open.

Прошлогодний финалист прибыл в Австралию вместе со своим тренером Жилем Серварой. Фото из аэропорта сделано на пересадке в Дубае. Напомним, Медведев начнет выступление на Australian Open матчем с Касидитом Самрежем (WC). Фото: x.com/teozorzoli Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе