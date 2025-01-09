Медведев прилетел на Australian Open
Пятая ракетка мира Даниил Медведев прилетел в Мельбурн на Australian Open.
Прошлогодний финалист прибыл в Австралию вместе со своим тренером Жилем Серварой.
Фото из аэропорта сделано на пересадке в Дубае.
Напомним, Медведев начнет выступление на Australian Open матчем с Касидитом Самрежем (WC).
Фото: x.com/teozorzoli
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Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @teozorzoli
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