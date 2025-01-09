Australian Open. Мирра Андреева и Шнайдер попали в четверть к Соболенко, Касаткина – к Швентек
В Мельбурне прошла жеребьевка женского Australian Open.
Действующая чемпионка и первая ракетка мира Арина Соболенко начнет турнир матчем против Слоун Стивенс. Из топ-сеяных в ее четверть сетки попала прошлогодняя финалистка Циньвэнь Чжэн (5), которая стартует против квалифаера.
Также в первой четверти сетки Мирра Андреева (14) встретится с Мари Бузковой, а Диана Шнайдер (12) – с Элизабеттой Кочаретто. Анастасия Павлюченкова (27) поборется с Юэ Юань, Анастасия Потапова – с Лаурой Зигемунд, а Анна Блинкова – с Дарьей Сэвилл.
Во второй четверти Коко Гауфф (3) сыграет с чемпионкой-2020 Софией Кенин, а Джессика Пегула (7) – с Майей Джойнт.
В этой части сетки Людмила Самсонова (25) встретится с Камиллой Рахимовой. Двукратная чемпионка Наоми Осака стартует против Каролин Гарсии, а Алена Остапенко (16) – против Белинды Бенчич.
В третьей четверти расположились Жасмин Паолини (4), которая стартует против квалифаера, и Елена Рыбакина (6), первой соперницей которой станет Эмерсон Джонс.
Эрика Андреева поборется с Сайсай Чжэн, а Вероника Кудерметова – с Оливия Гадеки.
Внизу сетки Ига Швентек (2) сыграет с Катериной Синяковой, а Эмма Наварро (8) начнет турнир матчем против Пейтон Стернс.
В этой четверти Дарья Касаткина (9) встретится с Викторией Томовой, а Анна Калинская (13) – с квалифаером. Екатерина Александрова (26) начнет турнир против Эммы Радукану.
Полностью сетка здесь.
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