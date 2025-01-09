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Australian Open. Мирра Андреева и Шнайдер попали в четверть к Соболенко, Касаткина – к Швентек

В Мельбурне прошла жеребьевка женского Australian Open.

Действующая чемпионка и первая ракетка мира Арина Соболенко начнет турнир матчем против Слоун Стивенс. Из топ-сеяных в ее четверть сетки попала прошлогодняя финалистка Циньвэнь Чжэн (5), которая стартует против квалифаера.

Также в первой четверти сетки Мирра Андреева (14) встретится с Мари Бузковой, а Диана Шнайдер (12) – с Элизабеттой Кочаретто. Анастасия Павлюченкова (27) поборется с Юэ Юань, Анастасия Потапова – с Лаурой Зигемунд, а Анна Блинкова – с Дарьей Сэвилл.

Во второй четверти Коко Гауфф (3) сыграет с чемпионкой-2020 Софией Кенин, а Джессика Пегула (7) – с Майей Джойнт.

В этой части сетки Людмила Самсонова (25) встретится с Камиллой Рахимовой. Двукратная чемпионка Наоми Осака стартует против Каролин Гарсии, а Алена Остапенко (16) – против Белинды Бенчич.

В третьей четверти расположились Жасмин Паолини (4), которая стартует против квалифаера, и Елена Рыбакина (6), первой соперницей которой станет Эмерсон Джонс.

Эрика Андреева поборется с Сайсай Чжэн, а Вероника Кудерметова – с Оливия Гадеки.

Внизу сетки Ига Швентек (2) сыграет с Катериной Синяковой, а Эмма Наварро (8) начнет турнир матчем против Пейтон Стернс.

В этой четверти Дарья Касаткина (9) встретится с Викторией Томовой, а Анна Калинская (13) – с квалифаером. Екатерина Александрова (26) начнет турнир против Эммы Радукану.

Полностью сетка здесь.

Опубликовал: Павел Ниткин
logoAustralian Open
logoАрина Соболенко
logoСлоун Стивенс
logoМирра Андреева
logoДиана Шнайдер
logoЦиньвэнь Чжэн
logoМари Бузкова
logoАнастасия Павлюченкова
logoАнастасия Потапова
logoЮэ Юань
logoЛаура Зигемунд
logoАнна Блинкова
logoКоко Гауфф
logoДжессика Пегула
logoНаоми Осака
logoЛюдмила Самсонова
logoКамилла Рахимова
logoКаролин Гарсия
logoЕлена Рыбакина
logoАлена Остапенко
logoБелинда Бенчич
logoЖасмин Паолини
logoВероника Кудерметова
logoЭрика Андреева
logoСайсай Чжэн
logoДарья Касаткина
logoИга Швентек
logoКатерина Синякова
logoЭмма Наварро
logoЭмма Радукану
logoАнна Калинская
logoЕкатерина Александрова
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