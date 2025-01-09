Australian Open. Мирра Андреева и Шнайдер попали в четверть к Соболенко, Касаткина – к Швентек

В Мельбурне прошла жеребьевка женского Australian Open .

Действующая чемпионка и первая ракетка мира Арина Соболенко начнет турнир матчем против Слоун Стивенс . Из топ-сеяных в ее четверть сетки попала прошлогодняя финалистка Циньвэнь Чжэн (5), которая стартует против квалифаера.

Также в первой четверти сетки Мирра Андреева (14) встретится с Мари Бузковой , а Диана Шнайдер (12) – с Элизабеттой Кочаретто. Анастасия Павлюченкова (27) поборется с Юэ Юань , Анастасия Потапова – с Лаурой Зигемунд , а Анна Блинкова – с Дарьей Сэвилл.

Во второй четверти Коко Гауфф (3) сыграет с чемпионкой-2020 Софией Кенин, а Джессика Пегула (7) – с Майей Джойнт.

В этой части сетки Людмила Самсонова (25) встретится с Камиллой Рахимовой . Двукратная чемпионка Наоми Осака стартует против Каролин Гарсии , а Алена Остапенко (16) – против Белинды Бенчич .

В третьей четверти расположились Жасмин Паолини (4), которая стартует против квалифаера, и Елена Рыбакина (6), первой соперницей которой станет Эмерсон Джонс.

Эрика Андреева поборется с Сайсай Чжэн , а Вероника Кудерметова – с Оливия Гадеки.

Внизу сетки Ига Швентек (2) сыграет с Катериной Синяковой , а Эмма Наварро (8) начнет турнир матчем против Пейтон Стернс.

В этой четверти Дарья Касаткина (9) встретится с Викторией Томовой, а Анна Калинская (13) – с квалифаером. Екатерина Александрова (26) начнет турнир против Эммы Радукану .

Полностью сетка здесь .