Australian Open. Квалификация. П. Кудерметова встретится с Микич, Селехметьева – с Биррелл

Две российские теннисистки сыграют за выход в основную сетку Australian Open.

Australian Open Мельбурн, Австралия 12 – 26 января 2025 Турнир «Большого шлема» Призовой фонд – 96 500 000 австралийских долларов Открытые корты, хард Квалификация Третий круг Оксана Селехметьева (Россия) – Кимберли Биррелл (Австралия, 9) Кудерметова Полина (Россия) – Елена Мичич (Австралия)