Окленд (ATP). 1/4 финала. Монфис сыграет с Акостой, Меньшик – с Боржесом

Гаэль Монфис встретится с Факундо Диасом Акостой в четвертьфинале в Окленде.

Сетка турнира здесь. ASB Classic Окленд, Новая Зеландия 6 – 11 января 2025 ATP 250 Призовой фонд – 680 140 долларов Открытые корты, хард Четвертьфинал