Australian Open. Квалификация. 2-й круг. Тимофеева сыграет с Бекташ, Селехметьева – с Шармой, Макарова встретится с Хибино, П. Кудерметова – с Младенович, Захарова – с Бейлек
Шесть россиянок поборются за выход в финал квалификации Australian Open.
Australian Open
Мельбурн, Австралия
12 – 26 января 2025
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 96 500 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Квалификация
Второй круг
Екатерина Макарова (Россия) – Нао Хибино (Япония)
Мария Тимофеева (Россия, 29) – Эмина Бекташ (США)
Оксана Селехметьева (Россия) – Астра Шарма (Австралия, WC)
Полина Кудерметова (Россия, 6) – Кристина Младенович (Франция)
Дарья Астахова (Россия) – Елена Мичич (Австралия)
Анастасия Захарова (Россия, 8) – Сара Бейлек (Чехия)
Опубликовал: Кирилл Куценко
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