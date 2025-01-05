Australian Open. Квалификация. Корнеева поборется с Эррани, Тимофеева сыграет с Тубелло, Макарова – с Нохой Акуг
Алина Корнеева сыграет с Сарой Эррани в 1-м круге квалификации Australian Open.
Australian Open
Мельбурн, Австралия
12 – 26 января 2025
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 96 500 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Квалификация
Первый круг
Екатерина Макарова (Россия) – Нома Ноха Акуг (Германия)
Мария Тимофеева (29, Россия) – Алис Тубелло (Франция)
Дарья Астахова (Россия) – Ена Шибахара (Япония)
Алина Корнеева (Россия) – Сара Эррани (4, Италия)
Елена Приданкина (Россия) – Елена Мичич (Австралия)
Опубликовано: Алёна Майорова
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