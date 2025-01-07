Саккари о первой победе с июля: «Чувствую себя настоящим лаки лаки-лузером»

Мария Саккари прокомментировала победу над Линдой Носковой в Аделаиде.

Гречанка попала в сетку как лаки-лузер и выиграла 6:3, 6:3. Для нее это первая победа с «Уимблдона»-2024. Саккари не выступала несколько месяцев из-за травмы плеча.

«Мы решили сыграть квалификацию. Нам показалось, что это будет правильным решением, ведь я только возвращаюсь после травмы. Я мало играла и почувствовала, что это наилучший вариант перед Australian Open. C каждым сыгранным матчем я чувствую себя все лучше.

Чувствую себя настоящим лаки лаки-лузером (улыбается) ».