Саккари о первой победе с июля: «Чувствую себя настоящим лаки лаки-лузером»
Мария Саккари прокомментировала победу над Линдой Носковой в Аделаиде.
Гречанка попала в сетку как лаки-лузер и выиграла 6:3, 6:3. Для нее это первая победа с «Уимблдона»-2024. Саккари не выступала несколько месяцев из-за травмы плеча.
«Мы решили сыграть квалификацию. Нам показалось, что это будет правильным решением, ведь я только возвращаюсь после травмы. Я мало играла и почувствовала, что это наилучший вариант перед Australian Open. C каждым сыгранным матчем я чувствую себя все лучше.
Чувствую себя настоящим лаки лаки-лузером (улыбается)».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TheTennisLetter
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