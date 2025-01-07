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Медведев представил форму на Australian Open-2025

Даниил Медведев представил форму, в которой сыграет на Australian Open-2025.

Его спонсор Lacoste подготовил бело-зеленый комплект.

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Опубликовал: Кирилл Куценко
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logoATP
Lacoste
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