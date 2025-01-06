Миннен в Хобарте ушла с 1:5, 0:40 в первом сете и обыграла Томову
Грет Миннен отыграла шесть сетболов у Виктории Томовой.
Бельгийка победила в первом круге в Хобарте 7:5, 6:3.
В первом сете Миннен уступала 1:5, 0:40. При счете 3:5 она отыграла еще три сетбола на своей подаче.
Во втором сете она ушла со счета 0:2, выиграв пять геймов подряд.
Теперь Миннен, пробившаяся в Хобарте через квалификацию, поборется с Элиной Аванесян.
Опубликовала: Любовь Энина
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