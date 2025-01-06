Миннен в Хобарте ушла с 1:5, 0:40 в первом сете и обыграла Томову

Грет Миннен отыграла шесть сетболов у Виктории Томовой.

Бельгийка победила в первом круге в Хобарте 7:5, 6:3.

В первом сете Миннен уступала 1:5, 0:40. При счете 3:5 она отыграла еще три сетбола на своей подаче.

Во втором сете она ушла со счета 0:2, выиграв пять геймов подряд.

Теперь Миннен, пробившаяся в Хобарте через квалификацию, поборется с Элиной Аванесян.