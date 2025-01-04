Рублев и Хачанов вышли в финал парного турнира в Гонконге
Андрей Рублев и Карен Хачанов вышли в финал парного турнира в Гонконге.
В полуфинале они обыграли первых сеяных Садио Думбия и Фабьена Ребуля – 7:6(3), 6:3.
Это будет четвертый совместный финал Рублев и Хачанова. Они чемпионы «Мастерса» в Мадриде (2023).
За титул в Гонконге они поборются с Сандером Арендсом и Люком Джонсоном.
Опубликовала: Любовь Энина
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