Рублев и Хачанов вышли в финал парного турнира в Гонконге

Андрей Рублев и Карен Хачанов вышли в финал парного турнира в Гонконге.

В полуфинале они обыграли первых сеяных Садио Думбия и Фабьена Ребуля – 7:6(3), 6:3.

Это будет четвертый совместный финал Рублев и Хачанова. Они чемпионы «Мастерса» в Мадриде (2023).

За титул в Гонконге они поборются с Сандером Арендсом и Люком Джонсоном.