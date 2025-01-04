Махач снялся с матча против Фрица на United Cup, упустив во втором сете 5:2 и два матчбола

Томаш Махач снялся с матча против Тэйлора Фрица на United Cup.

Он отказался от продолжения борьбы при счете 7:6(4), 5:6, 0:15.

Подходя к судейской вышке, Махач указывал на правое бедро.

В первом сете Махач уступал 0:3 с одним брейком, но сравнял счет. Во втором сете он упустил преимущество 5:2 и два матчбола на подаче Фрица .

Поскольку до этого Коко Гауфф обыграла Каролину Мухову , американцы вышли в финал.