Шнайдер о настрое: «У меня с этим проблем нет. Звездной болезни нет и не будет»

Диана Шнайдер заявила, что успех в 2024 году не вскружил ей голову.

«У меня проблем с этим нет. Звездной болезни нет и не будет. Как я себя вела до Олимпиады, так веду и после. У меня хорошее воспитание, досталось от родителей», – цитирует Шнайдер ТАСС.

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