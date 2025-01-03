Шнайдер о настрое: «У меня с этим проблем нет. Звездной болезни нет и не будет»
Диана Шнайдер заявила, что успех в 2024 году не вскружил ей голову.
«У меня проблем с этим нет. Звездной болезни нет и не будет. Как я себя вела до Олимпиады, так веду и после. У меня хорошее воспитание, досталось от родителей», – цитирует Шнайдер ТАСС.
Шнайдер взяла 4-й титул в сезоне и первый – на глазах родителей. Теперь поедет в Диснейленд
Мирра Андреева против Дианы Шнайдер – кто сильнее и перспективнее?
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ТАСС
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