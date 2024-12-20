Евгений Кафельников: «Весомый прорыв в этом году был у Шнайдер. Андреева тоже провела блестящий сезон, но от нее ожидали»
Евгений Кафельников оценил выступления россиян в сезоне-2024.
– Кто для вас стал главным прорывом года в российском теннисе?
– Мне сложно ответить. Нет понимания, кого выделять.
– Для многих стало неожиданностью серебро Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер на Олимпиаде в Париже.
– У каждого были свои плюсы. У Шнайдер и Андреевой в том числе, у каждого по-своему. Мне сложно ставить кого-то выше. У ребят тоже все неоднозначно. В целом сезон удовлетворительный.
– Давайте пойдем от обратного. Был ли у кого-то весомый прорыв в 2024 году?
– У Дианы Шнайдер. У Андреевой чуть меньше, потому что от нее ожидали, а от Шнайдер – нет. Андреева тоже провела блестящий сезон. Я не буду кого-то выделять, – цитирует Кафельникова «Чемпионат».
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Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: «Чемпионат»
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