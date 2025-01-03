Нисикори впервые с 2021-го вышел в полуфинал ATP

Кеи Нисикори обыграл Кэмерона Норри в четвертьфинале в Гонконге – 6:3, 3:6, 6:2.

Нисикори вышел в полуфинал турнира ATP впервые с августа 2021-го. Тогда он дошел до этой стадии в Вашингтоне. Всего это будет 56-й полуфинал японца на уровне основного тура.

По итогам недели он поднимется минимум на 23 строчки и вернется в топ-90.

Теперь Нисикори поборется с Шаном Цзюньчэном (1:1 в личке).