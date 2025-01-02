Марожан в матче с Рублевым шестой раз обыграл соперника из топ-10
Андрей Рублев не защитил титул в Гонконге.
Во втором круге он проиграл Фабиану Марожану – 5:7, 6:3, 3:6. В первом сете Рублев уступал 1:5, но сравнял счет, по ходу отыграв двойной сетбол.
Потеряв очки за прошлогоднюю победу, он опустится с восьмой строчки рейтинга на девятую.
Марожан выиграл половину матчей против соперников из топ-10 – шесть из 12.
25-летний венгр шестой раз в карьере вышел в четвертьфинал на уровне ATP. Пока у него нет ни одного полуфинала.
Теперь он встретится с Шаном Цзюньчэном.
Опубликовала: Любовь Энина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем