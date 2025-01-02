Марожан в матче с Рублевым шестой раз обыграл соперника из топ-10

Андрей Рублев не защитил титул в Гонконге.

Во втором круге он проиграл Фабиану Марожану – 5:7, 6:3, 3:6. В первом сете Рублев уступал 1:5, но сравнял счет, по ходу отыграв двойной сетбол.

Потеряв очки за прошлогоднюю победу, он опустится с восьмой строчки рейтинга на девятую.

Марожан выиграл половину матчей против соперников из топ-10 – шесть из 12.

25-летний венгр шестой раз в карьере вышел в четвертьфинал на уровне ATP . Пока у него нет ни одного полуфинала.

Теперь он встретится с Шаном Цзюньчэном .