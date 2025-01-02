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Андреева и Шнайдер, Калинская и Хон вышли в полуфинал парного турнира в Брисбене

Анна Калинская и Присцилла Хон вышли в полуфинал парного турнира в Брисбене.

Сегодня они обыграли Хаоцзин Чжань и Людмилу Киченок – 7:6(4), 6:2. Теперь они поборются с Тимеа Бабош и Николь Меличар.

В среду в 1/2 вышли Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Они обыграли Паулу Бадосу и Онс Жабер (6:2, 6:3). Их следующие соперницы – Суко Аояма и Эри Ходзуми.

Опубликовала: Любовь Энина
logoТимеа Бабош
logoЛюдмила Киченок
logoМирра Андреева
logoПаула Бадоса
logoДиана Шнайдер
logoОнс Жабер
Эри Ходзуми
Суко Аояма
logoПрисцилла Хон
logoBrisbane International
logoНиколь Меличар
logoХаоцзин Чжань
logoАнна Калинская
logoWTA
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