Андреева и Шнайдер, Калинская и Хон вышли в полуфинал парного турнира в Брисбене

Анна Калинская и Присцилла Хон вышли в полуфинал парного турнира в Брисбене.

Сегодня они обыграли Хаоцзин Чжань и Людмилу Киченок – 7:6(4), 6:2. Теперь они поборются с Тимеа Бабош и Николь Меличар.

В среду в 1/2 вышли Мирра Андреева и Диана Шнайдер . Они обыграли Паулу Бадосу и Онс Жабер (6:2, 6:3). Их следующие соперницы – Суко Аояма и Эри Ходзуми .