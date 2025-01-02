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Мирра Андреева о разгроме Носковой: «В прошлом году она почти уничтожила меня в Брисбене. Я подумала, что пришло время взять реванш»

Мирра Андреева прокомментировала разгромную победу над Линдой Носковой.

В третьем круге в Брисбене она обыграла чешку 6:3, 6:0. В 2024-м они провели две личные встречи: в Брисбене в двух сетах победила Носкова, в Мадриде в трех – Андреева.

«Я очень рада вернуться в четвертьфинал. В прошлом году она почти уничтожила меня в четвертьфинале, и я подумала, что пришло время взять реванш.

Моя главная цель на 2025-й – подняться в топ-10. Я буду делать все возможное начиная с Брисбена, первого турнира в сезоне. Просто буду делать все возможное, а там посмотрим, получится ли достичь этой цели».

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @TheTennisLetter
logoМирра Андреева
logoWTA
logoЛинда Носкова
logoBrisbane International
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