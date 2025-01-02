Мирра Андреева о тренере Кончите Мартинес: «Работать со мной бывает нелегко. Она хорошо справляется. Хотя иногда могла бы получше»

Мирра Андреева поблагодарила тренера Кончиту Мартинес.

– Приятно наблюдать за твоим развитием и продвижением.

– Спасибо Кончите. Она помогала мне прогрессировать, так что спасибо ей. Я знаю, что работать со мной бывает нелегко (улыбается) . Мне кажется, она хорошо справляется. Хотя иногда могла бы получше... (Показывают смеющуюся Мартинес.) Но ничего, порядок.