Мирра Андреева о тренере Кончите Мартинес: «Работать со мной бывает нелегко. Она хорошо справляется. Хотя иногда могла бы получше»
Мирра Андреева поблагодарила тренера Кончиту Мартинес.
– Приятно наблюдать за твоим развитием и продвижением.
– Спасибо Кончите. Она помогала мне прогрессировать, так что спасибо ей. Я знаю, что работать со мной бывает нелегко (улыбается). Мне кажется, она хорошо справляется. Хотя иногда могла бы получше... (Показывают смеющуюся Мартинес.) Но ничего, порядок.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @TheTennisLetter
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