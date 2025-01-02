Болтер о матче со Швентек: «У меня не будет права на ошибку. Я должна показывать лучший теннис, если не сказать больше»
Кэти Болтер поделилась ожиданиями от матча против Иги Швентек на Unoted Cup.
– Вы тренировались друг с другом перед турниром. Как вы считаете, насколько это поможет вам и что вы думаете об этом матче?
– Разумеется, что тренировки сильно отличаются от матчей. Я знаю, какая она чемпионка и что она будет выкладываться по полной при каждом ударе. У меня не будет права на ошибку. Так что я должна показывать лучший теннис, если не сказать больше.
Я просто жду битвы. Мне нечего терять. В конце концов, мы не чувствуем никакого давления. Мы не фавориты в этой встрече. Нам нечего терять, и мы просто выходим играть и наслаждаться моментом.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: пресс-конференция сборной Великобритании
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