Болтер о матче со Швентек: «У меня не будет права на ошибку. Я должна показывать лучший теннис, если не сказать больше»

Кэти Болтер поделилась ожиданиями от матча против Иги Швентек на Unoted Cup.

– Вы тренировались друг с другом перед турниром. Как вы считаете, насколько это поможет вам и что вы думаете об этом матче?

– Разумеется, что тренировки сильно отличаются от матчей. Я знаю, какая она чемпионка и что она будет выкладываться по полной при каждом ударе. У меня не будет права на ошибку. Так что я должна показывать лучший теннис, если не сказать больше.

Я просто жду битвы. Мне нечего терять. В конце концов, мы не чувствуем никакого давления. Мы не фавориты в этой встрече. Нам нечего терять, и мы просто выходим играть и наслаждаться моментом.