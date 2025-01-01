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Хенмэн о том, кто впервые выиграет «Большой шлем» в 2025-м: «Зверев и Циньвэнь Чжэн»

Тим Хенмэн рассказал, кто может впервые выиграть титул «Большого шлема» в 2025-м.

«Какое-то время [Александр Зверев] сражался с Федерером, Надалем и Джоковичем, а теперь они покинули игру. Он мог почувствовать, что теперь настало его время, но [Янник] Синнер и [Карлос] Алькарас оказались впереди. Теперь для него это новый вызов.

Будет интересно посмотреть, сможет ли он сделать шаг вперед, быть более агрессивным и выиграть крупнейший титул в 2025-м.

Я предположу, что Зверев и [Циньвэнь] Чжэн выиграют по «Большому шлему».

Чжэн очень важна для женского тенниса, поэтому финал женского итогового турнира был таким особенным. Она очень мощная, сильно бьет по мячу, у нее высокая скорость. И сильная психологическая подготовка – ее концентрация никогда не ослабевает. Она не отвлекается.

Да, она несколько раз била ракеткой по кроссовку, но это только подчеркивает ее перфекционизм. Она хочет играть каждый мяч на максимум. И посмотрите на ее игру – у нее появилось очень много хороших привычек.

Думаю, она могла бы играть поближе к задней линии. Еще она немного опаздывает с подготовкой к удару справа. Это подчеркивает, что она много играет на грунте. Но ее огромное оружие в подаче и том, как она раскладывает мячи по корту».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Tennis365
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