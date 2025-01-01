Касаткина о матче против Стернс, который длился почти 3,5 часа: «С новым годом, лол»
Дарья Касаткина прокомментировала победу над Пейтон Стернс в Брисбене.
Россиянка выиграла во втором круге со счетом 7:6(7), 4:6, 7:5. Матч длился 3 часа 21 минуту.
«С новым годом, лол», – написала Касаткина.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @kasatkina
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