Окленд (WTA). 2-й круг. Осака сыграет с Грабер, Кенин – с Таусон

Наоми Осака сыграет с Юлией Грабер во втором круге в Окленде.

София Кенин встретится с Кларой Таусон. Сетка турнира здесь . ASB Classic Окленд, Новая Зеландия 30 декабря 2024 – 5 января 2025 WTA 250 Призовой фонд – $275 094 Открытые корты, хард Второй круг