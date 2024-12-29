Окленд (WTA). 1-й круг. Эрика Андреева сыграет с Волынец, Осака – с Глушко
Эрика Андреева поборется с Кэти Волынец в первом круге в Окленде.
ASB Classic
Окленд, Новая Зеландия
20 декабря 2024 – 5 января 2025
WTA 250
Призовой фонд – 275 094 долларов
Открытые корты, хард
Первый круг
Опубликовала: Любовь Энина
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