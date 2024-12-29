Окленд (WTA). 1-й круг. Эрика Андреева сыграет с Волынец, Осака – с Глушко

Эрика Андреева поборется с Кэти Волынец в первом круге в Окленде.

ASB Classic Окленд, Новая Зеландия 20 декабря 2024 – 5 января 2025 WTA 250 Призовой фонд – 275 094 долларов Открытые корты, хард Первый круг