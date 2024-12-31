Соболенко показала, как отмечает Новый год
Арина Соболенко выложила в сторис инстаграма фото своего новогоднего стола.
«Вот так мы подаем», – подписала фото Соболенко.
Напомним, Соболенко начинает новый сезон в Брисбене. Там Новый год уже наступил.
Фото: инстаграм Соболенко
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: инстаграм Соболенко
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