Соболенко показала, как отмечает Новый год

Арина Соболенко выложила в сторис инстаграма фото своего новогоднего стола.

«Вот так мы подаем», – подписала фото Соболенко.

Напомним, Соболенко начинает новый сезон в Брисбене. Там Новый год уже наступил.

Фото: инстаграм Соболенко